Perturbations dans la distribution de l'eau potable

Les citoyens du village Taourirt Moussa, commune d’Ait Mahmoud dans la daïra de Béni Douala, souffrent depuis plus d’une semaine de pénuries d'eau potable. «Depuis une semaine, aucune goute d’eau. Les robinets sont à sec !» fustige l’un des habitants de ladite localité. Mis à part les quartiers situés en amont du branchement du château d’eau qui ne souffrent pas de pénurie, ceux qui sont en aval font face à des perturbations récurrentes sur le réseau de l’AEP. Ce problème, dit-on, se fait ressentir pratiquement à chaque saison estivale. «J’habite au deuxième étage. Et pour faire une petite réserve d’eau, je vais chez mon voisin du rez-de-chaussée car la pression est si faible qu’elle n’arrive même pas au deuxième étage», fulminera un autre habitant dudit bourg. Ainsi, les villageois de Taourit Moussa appellent les services concernés à prendre en charge ce problème de distribution de l’eau potable et de trouver des solutions pérennes à même de les sortir de ces pénuries qui n’ont que trop duré.

Lyes Mechouek