Arrestation de quatre cambrioleurs

Par DDK | Il ya 1 heure | 174 lecture(s)

Des éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de daïra de Dellys, localité située à 63 kilomètres à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Boumerdès, ont réussi, dernièrement, à mettre hors d’état de nuire quatre individus impliqués dans une affaire de vol de moteur d’un chalutier et de cambriolage d’un atelier appartenant à un promoteur immobilier de la région. Âgés entre 18 et 31 ans, ces derniers sont originaires des wilayas de Boumerdès, Alger et Oum El Bouaghi. Les investigations menées par lesdits éléments de la police judiciaire ont permis l’identification et l’arrestation des mis en cause ainsi que la récupération des objets volés. Présentés devant les instances judiciaires compétentes, les prévenus, qui ont avoué les faits retenus contre eux, ont été écroués. Hocine Amrouni