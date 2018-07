Les délais pour modification prolongés

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

L’antenne d’Azazga du Centre national du registre de commerce (CNRC) informe l'ensemble des opérateurs économiques important des matières premières et n’ayant pas encore procédé à la modification de leur registre de commerce que les délais ont été prolongés au 15 octobre de l’année courante.

à cet effet, l’antenne locale d’Azazga invite tous les opérateurs économiques, qui ne se sont pas encore rapproché de ses services pour effectuer la modification de leurs extraits de registres de commerce, de s’y présenter avant le 15 octobre. Dans un communiqué dont nous détenons une copie, on pouvait lire : «L’antenne locale d’Azazga rappelle tous les opérateurs économiques n’ayant pas encore pris attache avec nos services pour concrétiser la modification de leurs registres du commerce de se présenter avant la date butoir et ce pour éviter tous les désagréments qui peuvent en découler». Pour rappel, le texte de loi régissant ce genre d’activité a fixé la validité de l'extrait du registre de commerce, pour cette catégorie de commerçants, à deux années renouvelables. A ce propos, M. Chelloul Lounès, directeur du CNRC Azazga, affirme : «J’informe les opérateurs économiques, n’ayant pas procédé à la modification de leurs registres de commerce, que les délais sont prolongés jusqu’au 15 octobre prochain. A cet effet, ils sont appelés à mettre en conformité leurs documents avec les nouvelles dispositions de l’arrêté du ministère du Commerce, publié le 02/11/2017, dans le Journal Officiel et mis en application par le CNRC, qui a fixé à deux ans la durée de la validité de l’extrait du registre de commerce pour l’exercice des activités d’importation».

Rachid Aissiou