Un enfant de dix ans tué

Par DDK | Il ya 3 heures 56 minutes | 367 lecture(s)

Un spectaculaire accident de la circulation s’est produit avant-hier en fin d’après-midi, sur l’autoroute Est-Ouest, à hauteur d’Ighzer Oumeziave, dans la commune d’Ahnif. Il s’agit d’une collision entre deux camions, l’un de marque Isuzu et l’autre de type Sonacom. Malheureusement, le sinistre acausé la mort d’un passager, un enfant de 10 ans ayant succombé sur le coup, et des blessures aux deux conducteurs. Des éléments de la protection civile d’El-Adjiba, qui sont intervenus sur les lieux, ont évacué les victimes vers l’hôpital de M’chedallah, pendant que les éléments de la brigade de Gendarmerie, territorialement compétente, ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de ce drame.

H. B.