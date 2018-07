Le nouveau siège inauguré

Par DDK | Il ya 19 minutes | 1 lecture(s)

L'APC d'Azazga vient de déménager vers le nouveau siège. Une structure à l'architecture moderne, qui offre toutes les commodités aussi bien pour le personnel que pour la population, qui avoisine les 40 000 âmes, sans compter les habitants des communes limitrophes, vu qu'Azazga est la commune-mère de plusieurs autres municipalités, nées lors des derniers découpages administratifs. Ainsi, plusieurs générations se font délivrer des papiers administratifs dans cette commune, puisque les archives anciennes sont trouvent à son niveau. La nouvelle bâtisse, mitoyenne de l'ancienne, est constituée de cinq étages, d'un sous-sol pour les archives, d'une salle des délibérations spacieuse… et est dotée de chauffage central, de la climatisation et d'un réseau de télécommunication, offrant un cadre de travail agréable, contrairement à l'ancienne, caractérisée par l'exigüité. Les différents services, jadis éparpillés dans différents endroits de la ville, comme les services d'hygiène et de la réglementation générale, se regroupent désormais dans une même structure, ce qui facilite le travail et la coordination entre les différents services, permettant, par là, un gain de temps pour la délivrance de différents documents. Cet édifice, lancé vers l'année 2011, a connu un retard énorme dans sa réalisation. L’ancien maire l’a inauguré dans la précipitation avant la fin de son mandat, sans que les travaux ne soient complètement achevés, car c'était, selon lui, «une promesse de campagne qu’il fallait tenir».

M. I. B.