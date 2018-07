Un véritable joyau au cœur du Djurdjura

Par DDK | Il ya 25 minutes | 7 lecture(s)

Le centre national des sports et loisirs de Tikjda (CNSLT), situé sur les hauteurs de la commune d’El-Esnam, à l’Est de Bouira, est désormais doté d’une nouvelle piscine inaugurée jeudi dernier.

Un beau joyau en plein milieu du Djurdjura, au grand bonheur des amateurs du tourisme de montagne. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de sportifs, d’amateurs de tourisme de haute montagne et de nombreuses familles. Cette nouvelle piscine, la deuxième après celle de l’hôtel Djurdjura, au niveau de la station climatique de Tikjda, est située juste en contrebas du chalet du CAF (Club alpin français). Selon le chargé de communication du CNSLT, M. Mohand-Ameziane Belkacemi, l’opération de réalisation de cette piscine a été financée sur les fonds propres du CNSLT et elle s’inscrit dans le cadre du programme tracé pour le développement du tourisme de montagne à Tikjda, particulièrement durant la saison estivale : «C’est un véritable bijou en pleine montagne. La piscine a été réalisée sur fonds propres du CNSLT. Elle sera ouverte au grand public et aux familles avec le prix symbolique de 500 DA pour la journée. Elle est équipée de toutes les commodités, à l’image des terrasses, des douches et de l’éclairage intérieur et extérieur. Nous avons même pensé à l’aspect esthétique dans notre étude technique, en la réalisant à proximité d’un grand rochet naturel et en la dotant d’une fontaine d’eau. Les familles et les touristes qui viennent à Tikjda peuvent, désormais, profiter de l’attraction et du paysage naturel à la fois», affirme M. Belkacemi, qui précise aussi que la nouvelle piscine sera mise à la disposition des sportifs professionnels et des randonneurs pour leurs besoins de récupération et de préparation physique. Interrogé à propos du projet de réhabilitation du chalet du CAF, qui dispose d’une capacité d’hébergement de 60 lits, d’un restaurant et d’une cafétéria près du site de Tighzert à Tikjda, notre interlocuteur fera savoir que le projet touche actuellement à sa fin et le taux d’avancement des travaux est à hauteur de 90 % : «Le chalet du CAF sera remis en service très prochainement. Il sera à notre disposition dès la prochaine saison hivernale», a-t-il ajouté.

Oussama Khitouche