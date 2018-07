2 morts et 3 blessés dans un accident de la route

Par DDK | Il ya 40 minutes | 91 lecture(s)

Deux personnes ont trouvé la mort et trois autres ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation survenu, avant-hier lundi, sur l’autoroute Est-Ouest au niveau de Larbatache, localité située à 25 km à l’Ouest du chef-lieu de la wilaya de Boumerdès, a-t-on appris d’une source digne de foi. L’accident s’est produit tôt dans la matinée de lundi dernier, lorsque deux véhicules légers sont entrés en collision au niveau du projet de réalisation d’une station de payement, selon la même source. Les trois personnes, grièvement atteintes, ont été transférées vers l’hôpital de Rouiba pour recevoir les soins qui s’imposent, et les dépouilles des deux jeunes hommes, âgés de 24 et 25 ans décédés sur le coup, ont été déposées à la morgue du même établissement sanitaire. Une enquête aurait été ouverte par les services de sécurité pour déterminer les causes et les circonstances exactes de ce grave accident routier, a encore ajouté notre source.

Hocine Amrouni