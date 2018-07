Suicide d’une femme de 28 ans

Par DDK | Il ya 40 minutes | 114 lecture(s)

Une jeune femme de 28 ans, répondant aux initiales D. A., s’est donné la mort, tôt dans la matinée d’hier vers 4h30, au niveau du quartier des 1 100 logements du centre-ville de Bouira. Selon des sources hospitalières, la victime s’est suicidée en se jetant du balcon de son domicile familial, sis au septième étage au quartier des 1 100 logements, et a trouvé la mort sur le coup. Son corps a été transporté par la Protection civile vers la morgue de l’hôpital Mohamed Boudiaf de Bouira et une enquête a été ouverte par les services de sécurité pour déterminer les causes exactes qui ont conduit la jeune fille à commettre cet acte désespéré.

O. K.