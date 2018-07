Le jeune homme noyé enterré à Ath Khlifa

Par DDK | Il ya 16 minutes | 1 lecture(s)

Dans la région d’Aïn El Hammam, c’est la consternation à la suite au décès par noyade d’un jeune de dix-huit ans. Résidant à Alger, l’infortuné Anis s’était rendu à Azeffoun, lundi dernier, pour profiter de la clémence de la mer en ces temps caniculaires, avec un de ses amis. C’est finalement là que le destin l’a rappelé. Emporté par les eaux, lundi après midi, son cadavre ne fut retrouvé que le lendemain, malgré les efforts des éléments de la protection civile d’Azeffoun. Mardi dans la soirée, tout comme mercredi matin, la demeure des parents du défunt, qui se trouve à l’ex-Michelet, a été envahie par des gens de la région venus consoler les siens et leur présenter leurs condoléances. C’est d’ailleurs, suivi d’une foule d’amis, de proches et d’anonymes que le jeune homme fut enterré dans le cimetière d’Ath Khlifa, village de ses parents, dans la commune d’Ath Bouyoucef. «Paix à son âme. Même si certains disent que personne ne peut échapper à son destin, il est bon de rappeler que tout un chacun doit suivre les consignes de la Protection civile, appelant à la prudence. Comme on dit contre le feu, il y a l’eau, mais contre l’eau, il n’y a rien», se désole-t-on.

A. O. T.