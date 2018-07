Descentes inopinées de la police et de la gendarmerie sur les plages

Par DDK | Il ya 1 heure | 246 lecture(s)

Une brigade conjointe de la Police et de la Gendarmerie nationale a effectué, dernièrement, des descentes surprises sur les plages de Corso et du front de mer, au chef-lieu de la wilaya de Boumerdès, a-t-on appris d’une source fiable. L’objectif visé par ces incursions inopinées est la sécurisation des lieux et des estivants, ainsi que la lutte contre toute forme de criminalité. Les forces de sécurité suscitées ont dressé un plan imparable consistant à surveiller de très près les coins sensibles et les foyers de criminalité susceptibles de représenter un danger pour les estivants venus des quatre coins du pays. Selon toujours notre source, aucun bilan n’a filtré suite à ces opérations d’envergure de surveillance à travers les plages de la wilaya, qui se poursuivront jusqu’à la fin de la saison estivale. Enfin, il est à signaler que les estivants ont accueilli avec beaucoup de satisfaction cette louable initiative des services de sécurité.

Hocine Amrouni