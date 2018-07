La sûreté de daïra célèbre la Fête de la Police

Par DDK | Il ya 1 heure | 136 lecture(s)

La fête nationale de la Police a été célébrée, hier, à la salle des fêtes de Boghni. Étaient présents, le chef de daïra, le président de l'APC et les représentants des organisations locales des moudjahidines et des fils de Chahid. Le chef de la sûreté de daïra de Boghni, nouvellement installé, a tenu à remercier les invités pour leur présence. Le chef de daïra a mis en exergue les sacrifices consentis par le corps de la police dans ses différentes missions. Cette fête à laquelle ont pris part les éléments de la sûreté, a été une occasion pour organiser une cérémonie de remises des grades. Ainsi, cette année, onze éléments relevant du commissariat et de la brigade mobile de la police judiciaire ont été promus après avoir accompli de loyaux services. En guise de reconnaissance pour leurs efforts sur le terrain, plus particulièrement des éléments de la voie publique et de la police judiciaire ont été honorés par des attestations d'encouragements. Enfin, une collation a été organisée pour l'ensemble des invités dans une ambiance festive.

Merzouk Haddadi