La gare routière sans commodités

Se trouvant au centre du chef-lieu de la wilaya de Boumerdès, la gare des bus de transport de voyageurs en direction de Tizi-Ouzou, Bouira et vers différentes autres wilayas et localités limitrophes n’offre aucune commodité d’accueil aux centaines d’usagers qui s’y rendent quotidiennement. Faute d’abribus, les passagers sont tout bonnement exposés aux aléas climatiques aussi bien en hiver qu’en période d’été. Ils sont, en effet, contraints de faire face au froid glacial et aux pluies torrentielles en période hivernale et à la chaleur et aux rayons du soleil en été. Il signaler que l’absence d’abribus au sein de la gare routière de Boumerdès, appelée communément «l’agence», perdure depuis bien des années. De plus, ladite gare routière est dépourvue de clôture, comme elle nécessite, par ailleurs, des travaux de réfection, ne serait-ce que pour colmater les nids-de-poule et autres cratères dépassant les vingt centimètres de profondeur par endroits. Ce qui n’est pas sans gêner les chauffeurs de bus dans leurs manœuvres.

D. T.