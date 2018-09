Réalisation d’un film-documentaire sur la figue

Par DDK | Il ya 4 heures 20 minutes | 243 lecture(s)

Dans l’optique de la mise en œuvre du plan de communication dans le cadre de la labellisation de la figue sèche de Béni-Maouche dans la wilaya de Béjaïa, il a été procédé la semaine dernière à la réalisation d'un film documentaire par une délégation de cadres de l'Inva d'Alger accompagné par la Caw, la direction des services agricoles, l'Itafv et ce en présence ,des deux associations de figuiculteurs et de la coopérative de Béni-Maouche. Ce film, un support de plus qui fera connaitre d’avantage la figue de Béni-Maouche. En outre, une réunion de préparation de la journée nationale de la vulgarisation agricole (JNVA 2018) a eu lieu également, au siège de la direction des services agricoles de la wilaya de Béjaïa, en présence des présidents des associations agricoles de filières. Dans son plan d’action, cette dernière et dans le cadre du contrôle et sensibilisation des agriculteurs sur les méfaits de l'irrigation par les eaux usées, une sortie sur terrain a été effectuée le 16 septembre dernier par les inspecteurs phytosanitaires et les cadres de la subdivision de Béjaïa et El-Kseur au niveau des deux communes à savoir Oued-Ghir et El-kseur. Par ailleurs, L’assemblée populaire de la commune de Béni-Maouche en collaboration avec l’association des figuiculteurs de la commune, organise la 16 ème édition de la fête de la figue, qui aura lieu du 27 au 29 Septembre 2018, au marché hebdomadaire. Au programme de cette manifestation : Exposition de produits agricoles et artisanaux, communication, conférences, et activités culturelles, concours de tir, Ball Trap, visites de sites touristiques. Le marché de la localité abritera cette 16 éme édition de la fête de la figue.

Rachid. Z.