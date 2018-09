Les habitants de Dar Djebel et Remla protestent

Par DDK | Il ya 1 heure | 134 lecture(s)

Des dizaines d’habitants des quartiers populaires de Dar Djebel et Remla se sont rassemblés, dans la matinée d’avant-hier, devant le siège de l’APC de Béjaïa pour crier leur ras-le-bol et réclamer la prise en charge de leurs doléances. Des doléances, rappellent-ils, «maintes fois soulevées mais non encore satisfaites». Ainsi, les habitants de Dar Djebel se disent fortement «pénalisés» par l’état de la route qui mène vers leur quartier. Une route, expliquent-ils, «complètement défoncée et impraticable, et ce depuis des années». «Nous ne pouvons plus utiliser nos voitures en raison de l’état de dégradation de la route. Son état ne cesse de se dégrader au point où nous redoutons le pire, car elle se transforme en véritable rivière en temps d’orage», peste un habitant dudit quartier, rappelant avoir interpellé, à maintes reprises, à ce sujet, les autorités municipales de Béejaïa. Par leur action, les habitants de Dar Djebel réclament la réfection de la route desservant leur quartier dans les plus brefs délais. Un autre habitant du même quartier soulève un autre problème ayant trait à l’éclairage public. Selon lui, «les lampadaires restent allumés jour et nuit», tout en s’interrogeant sur ce gaspillage qui ne dit pas son nom. De leur côté, les habitants de la cité Remla fulminent contre l’ «inertie» des services de l’APC de Béjaïa s’agissant des «agissements» d’un promoteur immobilier qui, selon eux, «a foulé au pied toutes les lois de l’urbanisme». «Ce promoteur a, d’un côté, bloqué l’accès à notre quartier et, de l’autre, construit un immeuble en R+9, alors qu’il a un permis pour ériger un bâtiment en R+4», explique l’un des représentants des habitants de la cité Remla. Il rappelle que les autorités municipales de Béjaïa ont été alertées à ce propos mais refusent d’intervenir pour mettre en demeure ce promoteur.

F. A. B.