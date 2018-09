Suicide d’un adolescent à Merkala

Par DDK | Il ya 1 heure | 160 lecture(s)

Un adolescent de 15 ans a été retrouvé pendu à une corde avant-hier soir dans sa chambre, dans la localité de Merkala, relevant de la commune de Taghzout. Répondant aux initiales H.Y., le malheureux est lycéen de son état. L’on ignore pour le moment les raisons l’ayant poussé à passer à l’acte. Ses proches et sa famille sont en état de choc et n'arrivent pas à s'expliquer ce geste fatal, d’autant que l'adolescent ne souffrait d'aucun trouble psychique et n’affrontait aucun problème particulier, affirme-t-on auprès de son entourage. Intervenus aussitôt avisés, les éléments de la protection civile de Haïzer ont évacué la dépouille vers l’hôpital Mohamed Boudiaf de la ville de Bouira, tandis qu’une enquête a été ouverte par les services de sécurité pour faire la lumière sur ce drame, qui a endeuillé toute la localité.

H. B.