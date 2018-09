Volontariat pour préserver le lac Mezaïa

Par DDK | Il ya 27 minutes | 16 lecture(s)

Dans le cadre de la préservation de l’environnement, le Parc national de Gouraya, en collaboration avec la conservation des forêts, la direction de l'environnement et des associations écologiques, organise aujourd’hui une campagne de nettoyage au niveau du lac Mezaïa. Outre le ramassage des déchets solides qui s’accumulent sur les berges et à l'intérieur du point d'eau ainsi que l’entretien de la végétation existante, cette action, qui sera lancée à partir de 13 heures au niveau du CESP du Parc national de Gouraya, sis à proximité du lac Mézaïa, vise aussi à sensibiliser les citoyens, surtout les riverains, à la protection de cet écosystème abritant une faune importante. Pour la réussite de cette campagne, les organisateurs appellent à la contribution de tous les amoureux de la nature. Notons, par ailleurs, que le directeur du Parc national de Gouraya a reçu, la semaine dernière, le président de l'association Oxy-jeunes Darguina auquel il a décerné une attestation de remerciement en guise de «reconnaisse des efforts consenties pour la contribution à la réussite de la formation des ambassadeurs de l'environnement». Une association nouvellement créée qui fait déjà parler d’elle. A souligner que le mont Gouraya, l’une des plus belles attractions touristiques d’Algérie, est situé en contre-haut de la ville de Béjaïa. Donnant sur la mer, il est constitué d’un front de 11.5 km de falaises, d’arches marines, de grottes et de gouffres. Autant d’atouts naturels qui font des lieux l’uns des plus beaux panoramas du pays. Au Nord et à l’Est, le Gouraya est délimité par la Méditerranée sur une distance de 11.5 km, à partir de la pointe de Boulimat, en passant par le Cap Carbon et le Cap Bouake.

Rachid Z.