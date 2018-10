L’EGPP opte pour l’EPIC Madinet

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Une convention cadre a été signée entre Madinet et l’entreprise de gestion des abris de pêche et portuaires lors de la journée nationale sur le littoral organisée à Boumerdès. M. Ammi Ali qui représente Madinet et M. Touhami de EGPP, ont signé la convention en présence du désormais ex-wali Madani Fouatif, des responsables locaux et d’acteurs de la société civile et de protection de l’environnement. Cette convention porte sur la levée des déchets et autres détritus au niveau des trois ports de pêches de la wilaya, notamment Dellys, Cap Djinet et Zemmouri El Bahri. Madinet, un EPIC (Établissement public à caractère industriel et commercial), créé depuis quelques années, a réussi en un laps de temps à devenir l’acteur majeur dans la protection de l’environnement notamment par sa gestion optimale des déchets dans plusieurs localités ainsi que celle de CET de Corso. D'importantes quantités de déchets sont collectées quotidiennement sur le littoral. Madinet va collecter et trier les déchets collectés dans les ports et les périphéries. L’opération de collecte d’ordures et de tri sur les plages durant la saison estivale a permis la récupération de plus de 60 tonnes de déchets en plastiques recyclables. Cette quantité a été récupérée uniquement sur les deux plages pilotes El Korsane et Delphine. Le directeur de Madinet, Ammi Ali, a précisé que la généralisation de l’opération sur toutes les plages permettra la récupération de plusieurs centaines de tonnes de plastiques donc des recettes importantes générées de recyclage.

Y. Z.