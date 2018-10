Arrestation de quatre malfaiteurs

Par DDK | Il ya 1 heure | 130 lecture(s)

Les éléments de la première sûreté urbaine de Boumerdès ont réussi, dernièrement, à mettre la main sur quatre malfaiteurs, dont deux repris de justice, âgés entre 20 et 38 ans, originaires des wilayas de Bouira, Jijel, Ain Defla et Boumerdès, selon un communiqué émanant de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya de Boumerdès. Ledit communiqué indique, en outre, que l’arrestation de ces malfaiteurs spécialisés dans le vol sous la menace, par effraction et à la faveur de l’obscurité, a permis la récupération de huit téléphones portables de différentes marques ainsi que d’autres objets. Présentés devant les instances judiciaires compétentes de la même circonscription, les mis en cause ont été condamnés à des peines allant de 6 mois à une année de prison assorties d’une amende.

Hocine Amrouni