Deux jours de formation au profit des apiculteurs

Par DDK | Il ya 50 minutes | 110 lecture(s)

Une session de formation des apiculteurs, au niveau de la salle des conférences de la DSA, aura lieu aujourd’hui et demain, a-t-on appris auprès des responsables de cette direction. C’est à l’initiative de la chambre d'agriculture et de la direction des services agricoles de la wilaya de Béjaïa, en collaboration avec les associations des apiculteurs de la wilaya et l'association nationale des apiculteurs professionnels (ANAP), que cette session est programmée. Cette formation entre dans le cadre des activités de la chambre d'agriculture et de ces association, qui, «contribuent au renforcement technique des apiculteurs éleveurs de reines et la mise en place des stations de fécondations contrôlées en vue de la préservation et la sélection de nos populations d'abeilles locales, qui peuvent être menacées de "pollution génétique" suite à une éventuelle introduction frauduleuse de reines de l'étranger». Les conférences seront animées par des experts dans ce domaine. Par ailleurs, la direction des services agricoles de la wilaya de Béjaïa, en collaboration avec la subdivision de l’agriculture de Sidi Aich et la CRMA ont célébré, hier, la journée nationale de la vulgarisation agricole à l'INSFP de Sidi Aich. Au menu de cette célébration, une exposition de produits agricoles, des portes ouvertes et communications sur la fièvre aphteuse, «risques liés à l'irrigation par les eaux usées ainsi que les spécialités de la nouvelle nomenclature 2018 de la formation professionnelle».

Rachid. Z.