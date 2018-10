La figue sèche à 1 400 DA/kg !

Par DDK | Il ya 26 minutes | 12 lecture(s)

La 16 édition de la Fête de la figue sèche, qui s'est tenue les 27, 28 et 29 septembre derniers à Ath Maouche, a été riche en enseignements et en événements. Cette manifestation a vu la participation de pas moins de 150 participants entre paysans, artisans et autres organismes agricoles de divers horizons. Néanmoins, au delà de l'aspect organisationnel de cette fête annuelle, il a été procédé dans la foulée à l'attribution du label IG (indication géographique) à 47 producteurs de figues sèches. L'indicateur géographique (IG) est édicté dans le souci de protéger les produits locaux, avec leurs caractéristiques originales comme c’est le cas pour la figue sèche d'Ath Maouche. Aussi, ce dispositif informe le consommateur sur l’origine et le mode de fabrication des produits du terroir notamment, reconnaît et met en valeur le savoir-faire, et valorise la production locale ! Ce label est collé sur l'emballage du produit, lequel porte cinq couleurs, en sus de celles du drapeau national, il y a deux autres couleurs: le marron pour symboliser les produits de la terre, ou le bleu pour ceux de la mer. Sur un autre registre, les visiteurs, estimés à 2 000 par jour par les organisateurs durant ces trois journées qui ont marqué la fête de la figue sèche, ont trouvé les prix de ce produit très prisé au demeurant par les ménages très chers ! En effet, les tarifs proposés oscillaient entre 800 et 1 400 DA/kg. Ces prix sont déterminés, bien évidemment, par la qualité. Il est à relever également la production tout juste moyenne pour cette année de la figue sèche dans ces contrées perchées des Ath Maouche considérées comme le fief de la figue sèche de bonne qualité, à en juger par sa labellisation et son exportation vers l'étranger. Sur les autres marchés locaux de la vallée de la Soummam, ce fruit sec peine encore à faire son apparition, même si quelques quantités sont d'ores et déjà écoulées à des prix exorbitants juge-t-on.

Syphax Y