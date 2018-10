Un homme tente de s’immoler par le feu

Par DDK | Il ya 1 heure | 134 lecture(s)

Un homme de 37 ans, répondant aux initiales M.A, a tenté durant la soirée d’avant-hier, de s’immoler par le feu, au chef-lieu de la commune de Kadiria, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de la wilaya de Bouira. Selon une source locale, c’est au niveau du quartier des 90 logements, vers 22h que le malheureux s’est aspergé d’essence et s’est mis le feu déterminé à mettre fin à ces jours par cet acte désespéré. Secouru par des jeunes habitants de ce quartier, la victime, brûlée au 3ème degré, a été aussitôt évacuée aux UMC de l’hôpital de Lakhdaria, où elle a reçu des soins. Selon notre source, l’homme est toujours gardé en observation. Une enquête est diligentée par les services de sécurité afin de déterminer les causes et les circonstances exactes de ce drame.

O. K.