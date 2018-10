Grande mobilisation pour sauver Karim

Par DDK | Il ya 1 heure | 129 lecture(s)

La solidarité se poursuit à travers les villes et villages de Kabylie pour sauver des malades, lesquels ne sont pas pris en charge par l'Etat, notamment quand il s'agit de maladies rares. Cette fois-ci, le cas nous vient d'Ath Haoulhadj dans le versant d'Iâllalen. En effet, après plusieurs démarches du comité du village, le maire a signé une autorisation pour faire une quête au profit de Karim Seddiki (31 ans), atteint d'une maladie chronique pour se soigner en Turquie. D'ailleurs, de nombreux volontaires du comité de village et du mouvement associatif se sont mobilisés pour cette action humanitaire. A cet effet, des jeunes se relaient sous une tente implantée dans la cour de l'ex siège APC, alors que d'autres munis de cartons et de badges sont déployés dans les carrefours des villes de Draâ El-Mizan et de Tizi-Gheniff et les villes limitrophes. «Pour une première étape, nous devons collecter la somme de 120 millions de centimes. D'ailleurs, nos efforts sont concentrés uniquement dans le versant sud-ouest de la wilaya. Alors que la deuxième étape, est plus importante. Elle s'élève à deux milliards et quatre cents millions de centimes. En tout cas, nous comptons sur tous les citoyens de la wilaya et les âmes charitables pour arriver à collecter cette somme colossale. Notre frère Karim souffre de cette maladie depuis qu'il avait treize ans. Sa famille ne peut répondre à cette grande somme», nous dira un membre du comité de solidarité rencontré devant l'ex siège APC. Du matin au soir, ces jeunes ne se lassent pas de demander aux automobilistes de passage de glisser quelques pièces de monnaie dans leurs cartons. «Nous ne ménagerons aucun effort jusqu'à collecter la somme entière au dernier sou. J'appelle tous ceux qui peuvent aider Karim, même en dehors de la wilaya d'autant plus qu'il a un compte CCP. D'ailleurs, je donnerai ce numéro : 14940914 clé 39», nous répondra le président du comité de village qui se démenait dans tous les sens avec les volontaires afin de diffuser la photo du malade et l'appel à travers les villes et villages de la wilaya. Par ailleurs, trois numéros de téléphone sont mis à la disposition de tous ceux qui voudraient apporter leur contribution afin de sauver ce jeune homme souffrant de cette maladie rare découverte après des années de soins à Tizi-Ouzou et à Alger, à l’hôpital Maillot d’où, en fin de compte les spécialistes l'ont orienté vers une clinique en Turquie où la maladie peut être traitée. «Voici les numéros de téléphone: O7 91 08 45 82 / 06 63 03 29 76 / 05 53 18 81 68», conclura le président du comité de village.

Amar Ouramdane