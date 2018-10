Le ras-le-bol des automobilistes

Par DDK | Il ya 1 heure | 148 lecture(s)

Dans les daïras d’Aïn El-Hammam et Iferhounène, les propriétaires de véhicules équipés de kits GPL sont agacés par l’absence de ce carburant dans l’ensemble des stations-services de leurs localités.

Pour remplir leurs réservoirs en carburant Sirghaz ou GPL (gaz de pétrole liquéfié), les automobilistes desdites régions sont contraints de se déplacer jusqu’à… Larbaâ Nath Irathen ou au chef-lieu de wilaya. Ils sont pourtant nombreux, ces derniers temps, les chauffeurs de taxi et même les particuliers à opter pour ce carburant, peu cher. Cependant, comme l’affirment les concernés, «s’il faut parcourir plus de vingt kilomètres pour le plein et perdre près de deux heures de temps, autant rouler au super ou au sans plomb, comme d’habitude». Pour le moment, ceux qui ont installé les kits GPL dans leurs véhicules ne semblent pas satisfaits d’avoir engagé des frais, «pour rien», affirment-ils. Alors qu’officiellement, on encourage les automobilistes à opter pour le GPL, les stations d’essence de la région tardent à proposer ce carburant si économique. Même Naftal, qui vient de rénover la station d’Aïn El Hammam, n’en dispose pas. Plus de trois semaines après sa réouverture, ladite station n’est toujours pas en mesure de satisfaire ses clients. Il faudrait attendre encore longtemps pour voir enfin le volucompteur, installé à l’écart, commencer à fonctionner. Pourtant, lors de la fermeture de «la pompe à essence», comme on l’appelle localement, pour des travaux de réhabilitation, il était prévu la disponibilité de tous les produits Naftal, à sa réouverture. Selon nos informations, la cuve ainsi que la fosse, devant recevoir ce carburant, sont prêtes. Cependant, on ne peut procéder à leur installation tant que la ligne électrique de moyenne tension et le support qui les surplombe ne seraient pas déplacés. Ce qui semble difficile pour le moment vu les oppositions des riverains qui refuseraient catégoriquement que le poteau et les câbles soient transférés à leurs propriétés. Pour le moment, les automobilistes trouvent leurs carburants habituels dans un cadre plus aéré et plus propre qu’avant. Il restera également à mettre en service le lavage et prévoir une cafétéria pour les voyageurs de passage, préconise la population locale.

A. O. T.