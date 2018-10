Un quadragénaire mortellement percuté par un camion

Par DDK | Il ya 1 heure | 152 lecture(s)

Un quadragénaire père de famille a perdu la vie dans la nuit du mercredi au niveau du lieudit Hdach Tjour, non loin du village Tassadort relevant de la commune de Tizi-Ouzou. En effet, c’est en traversant la route que T.F avait été percuté par un camion. La victime a été, immédiatement transférée à l’hôpital de Tizi-Ouzou où elle a succombé à ses blessures. Une enquête a été ouverte par les éléments de la brigade de gendarmerie de Tizi-Ouzou qui se sont rendus sur les lieux afin d’élucider les circonstances exactes de cet énième accident de circulation qui s’est produit sur cet important axe routier, le CW147 reliant Tizi-Ouzou à Mechtras via Betrouna, Mâatkas et Souk el Ténine. Pour mémoire, 2 autres accidents mortels ont été enregistrés sur un autre tronçon de ce chemin durant la saison estivale, à savoir Ighil Oumenchar sis entre les communes de Souk el Ténine et Mechtras. Un tronçon devenu sinistre de par le nombre important d’accidents qui y ont été comptabilisés depuis deux décennies.

Amayas Idir