Un jeune poignardé à mort

Un jeune homme répondant aux initiales M. O, 30 ans, a été tué à l'arme blanche, dans la soirée du mercredi dernier vers 22h, au quartier Château d’eau, situé sur les hauteurs de Bouira. Selon une source sécuritaire, deux jeunes hommes l'ont agressé avec des armes blanches, en lui assénant trois coups dont l'un au niveau du cœur et qui lui sera fatal puisque la victime décédera quelques minutes après. Le ou les motifs de cet incident malheureux demeurent, pour le moment, mystérieux. Toutefois, selon nos sources, le mobile serait une vieille rixe entre les trois jeunes issus du même quartier populaire, dont on ignore l'objet du différend. L'un des auteurs de cet acte a été appréhendé par les forces de sécurité, durant la même soirée et est placé sous mandat de dépôt, alors que le deuxième demeure en état de fuite. Cet incident a mis en émoi toute la ville de Bouira et fait craindre que ce fléau ne prenne de l'ampleur au sein de la frange juvénile.

