Afir a vibré au rythme du festival du livre pour enfants

Le village Afir dans la commune de Boudjima vit depuis vendredi au rythme du festival du livre pour enfants.

L’ambiance de l’ouverture a été festive et se poursuivait encore hier, à la veille de sa clôture. Un public très nombreux est venu visiter les stands et les activités au programme. Treize maisons d’édition, essentiellement spécialisées dans le livre destiné aux enfants dans ses multiples déclinaisons, ont pris part à la manifestation. Depuis vendredi, jour de l’ouverture, leurs stands aménagés au niveau de l’école primaire, Bélaid Dardar accueillent un large public très avide de lecture et du livre. Cet événement culturel a été organisé en collaboration avec l’Assemblée populaire de la wilaya (APW) de Tizi-Ouzou, la direction de la culture, la direction de l’éducation, le club sportif amateur OCA, ainsi que l’association culturelle «Imnar», l’organisateur de l’événement. Le programme de cette deuxième édition comprend ainsi des expositions-ventes de livres pour enfants et de bandes dessinées, des ventes-dédicaces en présence des auteurs, des ateliers de dessins, de lecture et d’écriture pour enfants. Pour assouvir le désir d’apprendre des enfants de la région, les organisateurs ont mis au programme une série de conférences, des tables rondes autour de l’édition de livres pour enfants ainsi que des déclamations de poésies par des enfants. Notons par ailleurs que ce salon connaît un grand engouement des populations de la commune de Boudjima essentiellement les enfants. Bien qu’il soit à sa deuxième édition, ce salon du livre s’impose désormais comme une manifestation importante dans la commune qui connaît un véritable boom culturel avec le salon du livre qui se tient au chef-lieu, et les activités nombreuses au village Tarihant et Agouni Oufekous. Dans un proche avenir, les organisateurs prévoient d’attirer plus de visiteurs. L’organisation de cette deuxième édition est déjà en soit un défi car pour rappel, ce salon n’a pas pu se tenir l’année passée à cause de problèmes financiers. Un défi relevé grâce à l’abnégation et au travail titanesque réalisé par les jeunes du village d’Afir qui ont accompagné l’association et les organisateurs à l’instar de Koceila Sersour et Idir Djenad, un homme qui a donné beaucoup pour la culture, non pas seulement à Afir mais à toute la commune de Boudjima.

Akli. N.