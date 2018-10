Assirem Gouraya en Tunisie

Par DDK | Il ya 25 minutes | 18 lecture(s)

L'Association Assirem Gouraya de la wilaya de Béjaïa vient de participer à un atelier international qui a regroupé trois pays à savoir : l'Algérie, la Tunisie et la Turquie. Cet atelier entre dans le cadre de la planification de l'exercice biennal 2018/2019 de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), qui s'est tenu les 4 et 5 octobre 2018 en Tunisie. L'Association Assirem Gouraya a donc participé activement à cet événement international. Sur cette participation, l'Association Assirem Gouraya soulignera : «Nous tenons à remercier énormément le ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche et une mention spéciale pour le directeur de la pêche de la Wilaya de Béjaïa sans oublier les organisateurs de cette réunion (FAO)». Par ailleurs, l'Association Assirem Gouraya a été partie prenante dans l'organisation de la 3ème édition de la fête du Noyer. «L'objectif de la fête du noyer était de sensibiliser les populations des montagnes de la chaîne des Babors à la préservation de la culture du noyer, et de s'ouvrir à l’écotourisme, puisque ce massif possède des potentialités dans tous les domaines : montagne, rivières, forêts, produits du terroir, artisanal», déclarent les responsables de la dite association.

Rachid.Z