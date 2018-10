Un collectif d’associations chez Zerouati

Par DDK | Il ya 43 minutes | 83 lecture(s)

Dans l’après-midi de mercredi dernier, une délégation du collectif associatif de la daïra de Souk El-Tenine a été reçue par Fatima Zohra Zerouati, ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables.

Le député Khaled Tazaghart a accompagné cette délégation, fait-on savoir. L'objectif principal de la rencontre était de mettre un terme au problème des décharges d’Assif Ougrioune. La ministre de l'Environnement a été très attentive aux préoccupations des citoyens de la région, informera un membre de cette délégation. Lors de la rencontre, après un débat intense sur «l'urgence de mettre un terme à la souffrance de la population», due au procédé d’incinération pratiqué dans les décharges sauvages, dont celle d’Aokas, qui a été d’ailleurs citée, la ministre s’est engagée, après avoir soulevé le problème des oppositions citoyennes à l’implantation d’unité de recyclage et de déchetteries, à dépêcher une délégation ministérielle pour s'enquérir de la situation de l'environnement dans la région Est de la wilaya. Par ailleurs, elle a promis d’organiser une réunion avec les maires des communes de cette région, à laquelle seront invités les membres de la délégation reçue par la ministre. Au cours de ce conclave, les présents se pencheront sur les possibilités de lancer un projet de centre intercommunal de traitement des déchets (usine de tri) au profit de la même région. Toujours dans le cadre de la lutte contre la propagation des décharges sauvages et dans le but de trouver des solutions adéquates, l’Assemblée communale de Melbou, en collaboration avec les laboratoires de l’université de Béjaïa organisera, le 20 du mois courant au niveau de la bibliothèque municipale, une journée d’étude sur l’impact de la pollution des rivières sur la santé, l’environnement et l’économie. Durant cette manifestation, une séance sera consacrée aux élus et au mouvement associatif, lesquels feront part de leurs préoccupations et contribueront au règlement définitif de ce problème, qualifiée de l’une des plus grandes tares que traînent la région. Un appel est, donc, lancé à tous les élus et les membres des associations activant dans le domaine à soutenir ce genre d’actions et à se concerter, en vue de rendre possible la résolution de ce problématique environnementale.

A Gana.