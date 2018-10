Volontariat au chef-lieu de wilaya

Par DDK | Il ya 44 minutes | 87 lecture(s)

Sur instruction du nouveau wali de Bejaia qui veut, apparemment, faire de l’éradication des ordures sa priorité, et rendre, ainsi, à l'environnement sa vertu de propreté, une vaste opération de nettoyage, particulièrement curage des avaloirs et enlèvement des ordures ménagères et gravats, a été entamée, avant-hier matin, au niveau des différents quartiers de la commune de Bejaia y compris les lointaines cités de Sidi Ali Lebher et Bir Slam. Plusieurs représentants de différents secteurs de la wilaya et instances concernées ainsi que des entreprises économiques et organisations de la société civile ont participé à cette opération. Cette opération se veut un début à une série d’autres dans le but de sensibiliser la population à plus de civisme, fera savoir la chargée de communication de la wilaya. Celle-ci enchaînera en soulignant le fait que cette décision a été prise dans l’attente de la mise en service de l’EPIC créé à cet effet par la wilaya. Ce projet bute face à une bureaucratie qui a causé beaucoup de retard.

A. G.