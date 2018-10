Échange d’expériences entre les deux rives

Par DDK | Il ya 44 minutes | 73 lecture(s)

Le forum «d’échange de pratiques sur les animations des dispositifs de participation de jeunes», qui s’est ouvert jeudi dernier à Akbou, devra s’achever aujourd’hui avec des recommandations pour une meilleure pratique des animations au profit des jeunes. Un évènement organisé par l’association Etoile culturelle d'Akbou en collaboration avec le réseau Nada et Cités Unies France. L’activité qui s’est étalée sur cinq jours, a regroupé une centaine de participants, entre représentants des conseils communaux de Jeunes (CCJ) d'une douzaine de wilayas, divers organismes (ANSEJ, ANJEM, UNICEF, DJS…), des associations, des élus locaux (APC et APW) ainsi que des partenaires représentants des quatre communes françaises d'Aubervilliers, de Mulhouse, d'Epinay sur Seine et de la communauté des communes de la vallée de l'Hérault. Par ailleurs, dans le cadre du projet «Soutenir l’engagement citoyen des jeunes et leurs permettre de participer au dialogue local et d’être de futurs citoyens actifs, responsables et engagés dans la gestion de la Cité», porté par l'association et financé par l'ambassade des Pays-Bas, l'association Etoile culturelle d'Akbou dans la wilaya de Béjaïa, a eu à organiser la première session de formation à la «Gestion Positive des Conflits» (GPC), au niveau du centre culturel durant ce week-end. La formation est destinée aux acteurs de la jeunesse et l’enfance, enseignants, éducateurs, animateurs associatifs et de maisons de jeunes.

Rachid Z.