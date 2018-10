Les travaux bientôt lancés

Par DDK | Il ya 1 heure | 63 lecture(s)

Le musée Matoub Lounes sera érigé au village Taourirt Moussa, dans la commune d’Aït Mahmoud, relevant de la daïra de Béni Douala, là où l’artiste a soufflé sa première bougie.

Selon la présidente de la fondation, les travaux de réalisation du musée vont débuter dans les prochains jours, une fois les nouvelles classes de l’école primaire Matoub Mebarek seront prêtes à recevoir les élèves qui seront transférés de leurs classes actuelles dont l’assiette, à proximité de la demeure du rebelle, est réservée à cet édifice. «Avant d’entamer le projet qui nécessite la démolition de cette structure, on a veillé d’abord à ce que la réalisation des nouvelles classes soit achevée afin d’éviter que la scolarisation de nos enfants soit perturbée», affirme Malika Matoub. Entre autres, un plan de sécurité est mis en place afin d’éviter toute entrave de l’année scolaire en cours. L’endroit réservé pour le musée sera clôturé de bout en bout et l’accès au chantier aura un autre itinéraire que celui de l’école. «Toutes les mesures nécessaires sont prises afin d’entamer ce projet tant attendu sans toucher à la stabilité et le déroulement des cours. L’intérêt des enfants passe avant tout», dira un membre de la fondation. Pour rappel, le projet du musée est attribué par le président de la République M. Abdelaziz Bouteflika pour la fondation qui porte le nom du regretté dans le but de préserver son patrimoine et sa mémoire. Les délais de réalisation sont d’une durée de huit mois environ et l’inauguration serait pour le 25 juin 2018 qui coïncidera avec le 21ème anniversaire de la disparition de l’artiste.

Lyes Mechouek