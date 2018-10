Cinq chrétiens devant le juge

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

Accusés de «prosélytisme», cinq chrétiens, dont trois de même famille, comparaîtront aujourd’hui devant le tribunal de Bouira, a-t-on appris de C. Salah, président de l’Eglise Protestante d’Algérie (EPA). Originaires de Bechloul, ces chrétiens sont traduits en justice pour «incitation d’un musulman à changer de religion et exercice d’un culte religieux dans un lieu non autorisé», conformément à l’ordonnance de février 2006, régissant le culte autre que musulman, selon la citation à comparaître transmise aux accusés. Les faits de cette affaire remontent à juillet dernier, quand une femme, dont le mari s’est converti au christianisme, a déposé plainte auprès de la Gendarmerie de Bechloul, contre ces personnes, les accusant «de vouloir l’inciter à devenir chrétienne». Il faut signaler que ce n’est pas la première fois que des chrétiens soient traduits en justice pour «tentative de convertir un musulman à la foi chrétienne». Pour l’EPA, la loi de 2006 «est une épée de Damoclès suspendue sur la tête des chrétiens, accusés à tort de prosélytisme». A noter qu’un autre chrétien, natif de Tizi-Ouzou et accusé «d’importation illégale de bibles», comparaîtra, le même jour, à la Cour d’Alger, sise dans la commune d’Hussein Dey, dans un procès en appel. Ce jeune avait été acquitté par le tribunal de Dar El-Beida, mais le procureur de la République avait décidé de faire appel.

B. S.