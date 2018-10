L'étude bientôt lancée

Par DDK | Il ya 51 minutes | 91 lecture(s)

La commission investissement de l'APW est inquiète par rapport au retard enregistré dans le lancement des études au niveau de la zone touristique de Tizi Oujaâvouv.

D'ailleurs, les membres de l'APW avaient déjà effectué un déplacement sur les lieux le même jour où ils avaient contrôlé et évalué l'avancement des travaux de restauration de l'hôtel El Arz de Tala Guilef dans le majestueux massif du Djurdjura ainsi que toutes les structures y afférentes. «Nous allons financer l'étude de ce site parce qu'il va désenclaver la commune rurale de Bounouh. Et puis, c'est un projet qui offrira de l'emploi aux jeunes de la région. En tout cas, ce que nous faisons pour l'investissement au niveau de notre wilaya est considérable. Notre wilaya est riche en sites touristiques. C'est une source intarissable. Grâce à tous ces projets, nous assurerons le développement de notre wilaya», a déclaré dernièrement M. Youcef Aouchiche, en sa qualité de président de l'APW de Tizi-Ouzou. En effet, selon des sources locales, pas moins de cinq projets d'investissement importants à Tizi Oujaâvouv, un site paradisiaque, sont prêts et déposés au niveau des services concernés. Seulement, la viabilisation pose toujours problème. «C'est urgent de lancer l'étude et de passer vite à la concrétisation de cette zone d'extension touristique. C'est la seule qui pourra aider notre commune à sortir de son enclavement économique», nous confiera une source proche de l'APC. Dans cet ordre d'idées, il y a lieu de rappeler que ce site de 118 hectares a été approuvé en ZET par le conseil des ministres. Il a été même publié dans le journal officiel N°20 du 8 décembre 2016. C'est dire qu'il est temps de passer à l'action d'autant plus que c'est un endroit sollicité. Ce plateau situé à plus de mille mètres d'altitude offre de nombreuses opportunités aux investisseurs, notamment pour la création de centre d'acclimatation pour les sportifs et des espaces de détente aux familles. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, de nombreuses personnes viennent passer leur week-end dans ce grand espace. «Certes, c'est plus sécurisé qu'avant. Mais, on aimerait qu'il y ait des restaurants, des manèges pour enfants, des aires de jeux. Au mois de mai dernier lorsque le championnat national du parapente a été organisé à Tizi Oujaâvouv, c'était vraiment formidable. De nombreuses familles ont découvert un endroit qu'elles ne connaissaient pas auparavant. C'est pour vous dire qu'il est temps que tous les responsables mettent la main dans la main pour lancer cette zone», nous dira un membre du comité de village Helouane qui avec l'apport des membres des comités de villages de Taghzout (Bouira) veillent toujours sur la propreté des lieux. Une telle zone ne sera que bénéfique pour les artisans de la région qui auraient des espaces où ils écouleraient leurs objets traditionnels ne serait-ce qu'aux visiteurs et aux automobilistes de passage.

Amar Ouramdane