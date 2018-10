Journées nationales sur la zoologie

Par DDK | Il ya 51 minutes | 74 lecture(s)

L’auditorium du campus Targa Ouzemmour de l’Université de Béjaïa, abritera les 23 et 24 octobre la 4ème édition des journées d’études nationales sur la zoologie appliquée et l’écophysiologie animale. Ces journées scientifiques seront organisées par le laboratoire de zoologie appliquée et d’écophysiologie animale (LZA) de la faculté des sciences de la nature et de la vie. Cette manifestation scientifique, constituera une occasion pour un échange de savoir, entre les chercheurs, enseignants et étudiants. Elles permettront aussi d’élaborer un bilan sur la dynamique des équipes de recherche et le lieu d’une collaboration nationale, sur la mise en place des nouveaux axes de recherche ayant comme objet les études en biologie animale en écologie animale et en écophysiologie animale. Compte tenu de la réussite des précédentes rencontres, une dimension nationale est donnée à cette 4ème édition. Le laboratoire de zoologie appliquée et d’écophysiologie animale (LZA), informe-t-on, a des priorités majeures à l’égard des sciences appliquées. Quatre thèmes seront traités durant cette rencontre scientifique qui s’étalera sur deux jours par une vingtaine d’enseignants issus de l’université de Béjaïa ainsi que d’autres universités du pays. Le premier thème sera : Biodiversité, Biologie et Ecologie de la Faune Aquatique, Terrestres et Dulçaquicoles. Deuxième Thème : Impact des Facteurs Environnementaux Naturels et Anthropiques sur la Faune Aquatique et Terrestre. Troisième Thème : Gestion, Protection, Conservation et Utilisation Durable des Ressources Animales. Quatrième Thème : Interface Faune-Flore. Ces thèmes seront traités par le biais de Conférences plénières et de communications orales et affichées (Posters) ainsi que des Stands d’exposition. Cette rencontre scientifique sera clôturée par la remise du Prix de la meilleure présentation Orale et Affichée.

Aziz Khentous