19 500 bouteilles de boissons alcoolisées saisies

Un individu âgé de 46 ans a été arrêté, dernièrement, par des agents de la police de Tazmalt, en possession de plus de 19 500 bouteilles de boissons alcoolisées, de différentes marques, a indiqué une source locale. Le mis en cause, appréhendé sur la RN106, reliant la wilaya de Béjaïa à Bordj Bou Arreridj, exactement au carrefour d’Allaghan, transportait sa marchandise à bord d’un tracteur agricole, a-t-on précisé. Certainement, il voulait tromper la vigilance des services de sécurité en se faisant passer pour un agriculteur. Originaire d’Ouled Draï, dans la wilaya de Msila, cet individu a été transféré au commissariat de la circonscription pour l’accomplissement des procédures réglementaires à son encontre. Un dossier judiciaire a été rédigé sur cette affaire et transmis aux juridictions compétentes.

