Il était une fois les arbres de la Place…

Par DDK | Il ya 16 minutes | 18 lecture(s)

Les quelques arbres qui ombrageaient le trottoir qui longe la station de taxis de la ville d’Aïn El Hammam viennent de disparaître à jamais au grand dam des amoureux de la nature. En effet, tôt mercredi dernier, la tronçonneuse est entrée en action pour mettre à terre deux beaux arbres qui cachaient les façades hideuses des magasins du centre de l’ex-Michelet. Des ouvriers communaux, aidés du reste par des citoyens, n’ont pas mis longtemps pour réduire à néant ces végétaux, en place depuis plus de quarante ans. Quelques jours auparavant, ce sont trois autres arbres ornementaux qui ont été déracinés, cette fois, par les tempêtes successives qui avaient sévi sur la région. C’est pour éviter un éventuel accident que peuvent représenter ces arbres fragilisés par les eaux de ruissellement, que la décision de les couper aurait été prise. Il faut dire que le centre-ville est constamment fréquenté par des dizaines de citoyens à toute heure du jour. Pendant que la scie continuait son travail destructif, de nombreux citoyens s’étaient rassemblés sur les trottoirs pour assister «au spectacle». Les avis des uns et des autres étaient partagés. Certains pensaient qu’il aurait suffi de procéder à l’élagage pour limiter la prise du vent, alors que les autres, peu soucieux de l’environnement et de l’utilité de garder ces arbres en vie, dissertaient surtout sur le meilleur moyen de les couper sans danger pour les véhicules et les personnes qui continuaient de passer. Les premiers à s’indigner sont certainement les chauffeurs de taxis qui viennent de perdre un abri qui ombrageait leur station durant la saison estivale. C’est aussi à l’ombre de ces arbres que les citoyens avaient coutume d’attendre l’arrivée des troupes d’ «idhballen», lors des fêtes familiales. Il reste encore, un peu plus loin, quelques arbres de même type qui ont crû en hauteur, peut-être pour leur malheur. Pour écarter le danger qui pèserait sur les citoyens, il suffirait de procéder à l’élagage des branches feuillues plutôt que de les raser.

A.O.T.