Campagne sanitaire et d’embellissement

L’école Senaoui Ali de Jeddi Mansour, du grand village de Tirmitine, qui a donné son nom à toute la commune, a connu une opération d’embellissement initiée par l’association «le chemin du savoir», en collaboration avec l’association des parents d’élèves de ladite école. La particularité de cette action a été sans doute la participation active et massive des bambins, élèves de cette école. En effet, ces derniers ont réalisé des dessins et fresques sur tous les murs de leur établissement, ce qui a rendu les lieux plus agréables. Par ailleurs, les mêmes associations ont lancé des cours de soutien au profit des élèves de la 5ème AP, classe d’examen. «Dans les tout prochains jours, nous lancerons, comme d’habitude, des cours de soutien pour les collégiens du village scolarisés au CEM les frères Slamani d’Azemour Oumariem, en vue de l’examen du BEM. Les cours sont assurés bénévolement par les jeunes universitaires adhérents de l’association», nous dira à ce propos N. Amir, président de l’association Le chemin du savoir. Ce jeune dynamique militant associatif nous apprendra aussi que les chérubins bénéficient régulièrement de sorties pédagogiques et de loisirs. La prochaine sortie est justement prévue pour le week-end prochain vers le lac noir situé à Akfadou, dans la wilaya de Béjaïa. Sur place, les enfants assisteront à un cours sur la faune et la flore de la région qui sera exposé par un membre de l’association. Il convient aussi de signaler que l’association Le chemin du savoir prépare une autre action au profit des habitants du village et ceux des alentours. Elle consiste en une campagne de consultation dans plusieurs spécialités et de dépistage de certaines maladies, comme le diabète, l’hypertension artérielle, le cancer du sein et du col de l’utérus… «Cette opération sera menée de concert avec la direction de la Santé et de la population(DSP) qui mettra à notre disposition le matériel médical nécessaire, ainsi qu’avec des praticiens spécialisés qui nous ont donné leur accord, notamment quelques gynécologues femmes. Nous allons commencer par notre village, puis nous sillonnerons tous les villages des environs sous-forme de caravane», soulignera N. Amir. Notons, que la même association a eu à organiser dans un passé récent, une campagne similaire pour certaines maladies, comme le diabète et l’HTA.

