L’association des parents et amis des autistes est née

Par DDK | Il ya 1 heure | 125 lecture(s)

Les enfants autistes de la wilaya de Tizi-Ouzou ne sont désormais plus seuls. Tout comme leurs parents, ces derniers ont un cadre approprié pour se soutenir mutuellement et avancer en rangs unis vers une vie meilleure. L’association des parents et des amis des autistes de la wilaya est née. Cette structure d’échanges et de communion a longtemps été le rêve des familles qui ont un ou des enfants atteints de cette maladie qui ne dit pas son nom. Longtemps attendue, celle-ci a des objectifs bien précis et bien tracés par les membres. Aussi, ces derniers n’ont pas caché leur joie de voir enfin «Adawi» venir au monde. Son nom en kabyle qui signifie «soigner» a fait l’objet d’un consensus au sein de la composante. Pour les membres fondateurs, annoncer une naissance pareille est un grand moment de joie et de bonheur. Avec une grande gratitude, ces derniers remercient «tous ceux qui ont rendu possible cette noble rencontre, les adhérents qui se sont déplacés de toutes les régions de la wilaya de Tizi-Ouzou, certains d'entres eux sont arrivés à 10H du matin pour honorer leur parole.» Le directoire remercia également «les parents et amis des autistes venus de la wilaya de Bouira pour apporter leur soutien». Les parents et amis des autistes ont pris acte de la présence et de l’accompagnement continu des autorités locales qui «ont fait de leur mieux pour que cette rencontre soit une réussite, à leur tête M. Ait Menguellet, le président de l'APC de Tizi-Ouzou qui est venu nous saluer et s'enquérir personnellement du bon déroulement de la rencontre», affirma la présidente Rehane Samia. Il convient aussi de relever que la maladie est en expansion inquiétante. Traités au niveau de l’EHS Fernane Hannafi d’Oued Aïssi, les enfants atteints d’autisme n’ont pas suffisamment de cadre pour la prise en charge efficiente de leurs doléances. Des cadres associatifs nationaux mais pas suffisants interviennent sporadiquement, mais les parents n’ont jamais cessé de caresser le rêve de créer leur propre association. Enfin, les parents semblent vraiment motivés pour assister et accompagner les enfants pour une vie meilleure. Les familles qui ont des enfants autistes souffrent dans la solitude et dans le silence avant la naissance de ce cadre associatif. Beaucoup d’espoir est mis en l’association «Adawi» qui se fixe des objectifs à atteindre, mais le plus important de tous, est le soulagement des enfants et de leurs familles du poids de la solitude.

Akli. N.