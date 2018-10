La DAS célèbre la femme rurale

Par DDK | Il ya 36 minutes | 77 lecture(s)

À l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la femme rurale, coïncidant avec le 15 octobre de chaque année, la chambre de l’artisanat et des métiers de Bouira a abrité diverses activités, organisées par la DAS. Sous le thème «Les femmes algériennes, partenaires essentielles dans le développement local durable», des expositions de produits traditionnels et du terroir, mis en avant par des exposantes venues des quatre coins de la wilaya, se sont déroulées au niveau des ex-galeries. Pour M. Zekri Slimane, nouveau directeur de l’Action Sociale de la wilaya de Bouira, il s’agit là de la promotion des métiers de l’artisanat, en permettant aux femmes rurales de bénéficier d’une plus-value qui boosterait leurs activités: «Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la femme rurale, le ministère de la Solidarité a élaboré un riche programme pour cette occasion, à travers l’ensemble des wilayas du pays. Bouira n’est pas en marge, et nous recevons aujourd’hui (ndlr, hier) des exemples concrets de femmes issues du monde rural ayant pleinement réussi le pari de perpétuer les activités anciennes propres à notre région, tout en participant à l’essor économique. Nous avons élaboré un programme pour célébrer cette journée avec cette exposition riche et variée représentant plusieurs secteurs et activités auxquels participe la femme rurale, tels que la poterie, la broderie, la confection de bijoux, de gâteaux, d’habits traditionnels et de tapis», indiquera M. Zekri. La présence des différents dispositifs d’aides à l’emploi (CNAC, ANGEM et ANSEJ) étaient une aubaine pour les artisanes de se renseigner sur les opportunités d’étendre et d’élargir leurs activités. La Chambre de l’artisanat et des métiers a vu la participation de beaucoup femmes ayant réalisé leurs projets dans le cadre de l’ANGEM. Ces dernières ont été encouragées par le directeur de l’Action sociale à développer leurs activités pour une meilleure visibilité de leurs produits. Par ailleurs, le directeur du microcrédit de Bouira, présent également à cette manifestation, s’est montré entièrement disponible à accompagner les personnes désirant créer ou agrandir leurs activités. Des activités permettant déjà un revenu supplémentaire pour ces familles issues du monde rural, lesquelles ont, par ailleurs, assisté à un atelier de formation pour savoir comment créer une micro-entreprise, et générer, par là, de la richesse.

Hafidh Bessaoudi