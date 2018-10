Une décharge sauvage à la sortie de la commune

Par DDK | Il ya 1 heure | 148 lecture(s)

Une nouvelle décharge sauvage, née de l’inconscience des uns et de l’incivisme des autres, s’est constituée à la sortie de la commune d’Aït Mahmoud, relevant de la daïra de Béni Douala.

Sur les lieux, situés sur les rives du barrage Taksebt, un triste décor, auquel se mêlent des odeurs fétides, agresse la vue et le paysage d’un lieu censé être préservé au vu de son panorama époustouflant. Les déchets déversés sont constitués majoritairement de sachets en plastique et de bouteilles et canettes de boissons alcoolisées vides. Une situation qui met à mal l’environnement, déjà enlaidi par toutes sortes d’agressions de l’écosystème. Le mobilier urbain jouxtant les lieux, fréquentés par des noctambules qui en ont fait l’endroit idéal pour s’adonner à la consommation de boissons alcoolisées, a subi de sérieux dommages également, notamment l’abribus sis à côté, devenu un véritable dépotoir d’ordures, privant ainsi des milliers d’usagers de bénéficier de cet équipement public. Face à ce phénomène que d’aucuns imputent aux citoyens indélicats, certains pointent du doigt l’impunité et la «défaillance» des autorités locales et des services d’hygiène, sachant que l’endroit est quotidiennement fréquenté par les piétons et des automobilistes à destination de Tizi-Ouzou et de Ouacifs. «Les services compétents doivent intervenir pour mettre fin à ce calvaire avant que ça ne déborde. Mettre une plaque de signalisation interdisant le jet des ordures aurait pu mettre fin à ces agissements inconscients. Nous lançons un appel aux services concernés afin d’éradiquer cette décharge qui défigure la nature, avant qu’elle ne prenne une ampleur plus grave», clame un citoyen. «Par la passé, emprunter la route allant de Taguemout Azouz vers le barrage, de l'embranchement jusqu'à Taourirt Moussa, était un véritable moment de plaisir, eu égard à la beauté des paysages agrémentés par le barrage de Taksebt. Ce n’est malheureusement plus le cas avec cette décharge indésirable», ajoute-t-il.

L. M.