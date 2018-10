Le lycée enfin mis en service

Par DDK | Il ya 1 heure | 136 lecture(s)

De report en report, le lycée de Frikat a été enfin mis en service.

En effet, c'est le directeur de l'éducation de Tizi-Ouzou, M. Ahmed Lalaoui, accompagné d'une délégation, dont, M. Louanchi, chef de service à la DE et M. Ahcène Dahmane, président de la commission éducation, formation professionnelle et enseignement supérieur de l'APW. Arrivés tôt devant le portail de cet établissement flambant neuf, ils ont été accueillis par les autorités locales, en l’occurrence le chef de daïra, M. Abdelmadjid Tabet, le maire M. Mohamed Moussaoui et son adjoint M. Kamel Zemouche, ainsi que tout le personnel de l'établissement et bien sûr les élèves. Après une visite de toute la structure et l'écoute de l'hymne national, entonné par les lycéens, le directeur de l'éducation a officiellement inauguré ce lycée tant attendu aussi bien par les parents et les élèves que par les autorités locales. Tour à tour, ces responsables ont mis l'accent sur l'importance d'un tel établissement, dans cette commune ayant enfanté le colonel Amar Ouamrane, venu à point nommé offrir à ces lycéens de bonnes conditions de scolarisation d'une part, et réduire, un tant soit peu, la facture du ramassage scolaire, d’autre part, pour cette commune dont le parc roulant est vétuste et insuffisant. En tout cas, les interventions étaient si pertinentes que les élèves les ont suivies avec beaucoup d'attention. Les intervenants ont sensibilisé les élèves à sauvegarder ce joyau. Car, c'en est un. De leur côté, les élèves ont exprimé leur joie de rejoindre cet établissement. «Nous souffrons des déplacements jusqu'à Draâ El–Mizan, et puis, les bus sont vétustes. Tout d'abord, on vient des villages éloignés jusqu'au chef-lieu communal puis jusqu'au chef-lieu de daïra. Ici, c’est tout près de chez nous", déclarera un élève de 2ème AS; Pour cette première année, seuls les élèves de 1ère AS et de 2ème AS des filières scientifique et littéraire ont été affectés à ce nouveau lycée. " Je n'ai pas vu des élèves aussi contents que ceux de notre établissement. Généralement, lorsque les élèves quittent le lycée où ils étudiaient, ils sont chagrinés. Ce n'est pas le cas pour ces élèves parce que, réellement, ils voulaient se rapprocher de leur domicile", nous dira M. Belkacem Farès, en sa qualité de directeur. " Au total, nous avons reçu 215 élèves répartis sur 9 divisions pédagogiques. Toutes les conditions sont réunies pour une bonne année scolaire, d'autant plus que le personnel est au complet. Les vingt-deux professeurs affectés à cet établissement sont tous titulaires. Nous avons aussi 5 adjoints d'éducation. C'est dire que l'encadrement est assuré", soulignera notre interlocuteur. Par ailleurs, à noter que pour ce premier jour, les élèves ont pris leurs repas sur place. " La cantine a ouvert ses portes, Il n'y a aucun problème", précisera le proviseur. C'est un lycée de 800 places. Il dispose de toutes les structures d'accompagnement: logements d'astreinte, réfectoire, bibliothèque, salle des professeurs, salle de sport, stade matico. C'est pour la première fois qu'un établissement est ouvert sans aucun manque, constate-t-on.

Amar Ouramdane