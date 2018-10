En l’honneur de la femme rurale

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

L'organisation de la journée mondiale de l'alimentation 2018, jumelée avec la journée internationale de la femme rurale 2018 a eu lieu au CFPA d'Aokas situé sur la côte est de la wilaya de Béjaïa. Cette célébration a vu notamment, la présentation de communications portant sur des thèmes d'actualité. Le thème "Agriculture et sécurité alimentaire suivie de l'importance de la filière «karmoussicole» (figuier de barbarie)" fut présenté par le Professeur Madani Khodi, "les dispositifs de l'ANGEM", traité par Melle Djedri Nudmila, le sujet de la fièvre aphteuse a été abordé par docteur Zareb yasmina , l'élevage caprin par M. Kheraz Rabah de l'Inraa, et enfin , "les risques liés à l'irrigation par les eaux usées" par Mme Hardou, inspectrice à la direction des services agricoles. Par ailleurs, une séance de travail a eu lieu au siège de la CAW en présence de l'Itelv, Dsa, Inraa et association des éleveurs Bovin laitiers et caprins et ce, dans le cadre de l’élaboration d'un diagnostic sur les systèmes d'élevage caprin en zones de montagnes et steppiques. L'objectif tracé est la réorganisation et la redynamisation de la filière, ainsi que l’approbation du questionnaire d'enquête élaboré à cet effet, par les services de l'Itelv et visite sur terrain de quelques éleveurs.

Rachid Z.