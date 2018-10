Rencontre «Job dating»

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

L’agence locale de l’ALEM d’Aïn El Hammam a organisé, la semaine dernière, un atelier de recrutement au niveau de la bibliothèque communale, entre des demandeurs d’emploi et des entrepreneurs de la région. Cette rencontre, dite «Job dating», a pour objet de faciliter le contact entre jeunes demandeurs de travail et des entrepreneurs. Une dizaine d’entrepreneurs seulement, sur les vingt et un sollicités, ont répondu favorablement à l’invitation. Ce qui n’a pas empêché les 106 candidats au travail, dont des orthophonistes, des biologistes, des diplômés en sciences commerciales et autres, d’avoir des entretiens d’embauche.

A. O. T.