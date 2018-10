Grève au lycée Trache Ahcène

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

Les mouvements de protestation contre les exclusions de lycéens se propagent à travers les établissements du secondaire dans la daïra de M'Chedallah. Cette fois, c'est au tour des élèves de l'établissement Trache Ahcène, sis à Raffour, d'observer un arrêt de cours pour exiger la réintégration de leurs camarades exclus. Sur les lieux, mercredi matin, les lycéens s'étaient amassés devant leur établissement, en procédant à sa fermeture. Ils ont également accroché des banderoles sur lesquelles ils expriment leur rejet des décisions qu'ils qualifient d'«arbitraires». Les potaches dénoncent, dans la foulée, les divers critères retenus dans cette opération d'exclusion. Par ailleurs, ils amputent ce taux important d'exclusions «aux mauvaises conditions de scolarisation» qu'ils qualifient d'«anarchiques». Ils font part aussi de leur «révolte» contre le retard mis pour clôturer cette opération et le traitement des dossiers des exclus, qui n’ont même plus la possibilité de s'inscrire au niveau des CFPA, puisque ce derniers ont déjà clôturé les listes des inscriptions. Notons, enfin, que ce sont quatre lycées qui ont maintenu le mot d'ordre de grève pour le même motif depuis le début de semaine, à savoir le Technicum Alliane H'mimi de Chorfa, les lycées Ben Badis de Zouzamen, Aïnouche H'djila, dans la commune d'Ahnif, et maintenant Trache Ahcène, dans la municipalité de M'Chedallah. Quant au lycée de Saharidj, les élèves en sont à leur 3e journée de grève, déclenchée «pour protester contre le manque de l'hygiène au niveau de la cantine et les repas servis» qu’ils jugent «pauvres».

Oulaid Soualah