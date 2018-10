Le bureau de poste de Taka rénové

Par DDK | Il ya 1 heure | 142 lecture(s)

La direction d'Algérie-poste a décidé de rénover toutes ses agences et ses bureaux sis dans les zones rurales et laissés à l'abandon durant des années.

De nombreuses structures sont en cours de rénovation à travers les communes de Draâ El-Mizan et Tizi-Gheniff, à l’exemple de celles de Boufhima (Draâ El-Mizan) et d’Ouled Mériem (Tizi-Gheniff). Du côté du village Taka, dans la commune de M'Kira, les travaux de modernisation du bureau postal du patelin ont été achevés. Il a été restauré de fond en comble, aussi bien à extérieur qu'à intérieur. «C'est devenu un véritable joyau. Il a subi une grande opération de modernisation qui ne manquera pas de faciliter le service des agents et préposés au guichet», se félicite un villageois. Ce dernier fera savoir que même le logement de fonction du receveur a été rénové et alimenté en fibre optique. «Il n'attend que les équipements», ajoutera le même interlocuteur. On croit savoir que cette structure ne tardera pas à ouvrir ses portes. À souligner que ce bureau rendait d'innombrables services aux clients d’Algérie-poste, notamment aux retraités du village qui n’étaient pas obligés de se déplacer pas jusqu'au chef-lieu communal pour retirer leurs pensions. «Tous les équipements publics des zones rurales restés inexploités devraient être mis à la disposition des citoyens. Si l'État a dépensé autant d’argent pour les réaliser, ce n’est pas pour les garder clos», soulignera un autre villageois qui fait notamment allusion au foyer de jeunes laissé à l'abandon depuis des années. Lors de son déplacement à Iâllalen, dans la commune d'Aït Yahia Moussa, Imane Houda Feraoun, ministre de la Poste et des technologies de l'information et de la communication, avait promis la rentabilisation de tous les bureaux de poste fermés depuis des années, principalement à cause de l’insécurité. C’était à l’occasion de la réouverture du bureau de poste de la région, fermé depuis plus de vingt ans. Par ailleurs, si toutes ces opérations en série sont les bienvenues côté citoyens, les habitants de Tighilt Bougueni attentent la dotation de leur bureau de poste d’un DAB. «C'est un moyen qui pourra éviter aux usagers des déplacements vers d'autres agences postales, à Tizi-Gheniff ou aux Issers (Boumerdès). En principe, toutes les agences postales devraient être équipées de DAB, d'autant plus qu'avec la carte Eddahabia, son détenteur peut effectuer de nombreuses opérations. Ce sont là l’unes des facilités qu'attendent les citoyens de notre commune rurale», dira une source locale.

Amar Ouramdane