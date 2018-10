Les travaux lancés

Par DDK | Il ya 1 heure | 141 lecture(s)

Cela fait plusieurs semaines que les travaux de gaz naturel sont lancés, au niveau de la commune d’Aït Oumalou, relevant de la dira de Tizi Rached, au grand bonheur de la population qui attendait cette nouvelle avec impatience. En effet, le projet du gaz naturel est accueilli à bras ouverts par les citoyens qui souffraient des désagréments et des nombreux déplacements, notamment le pénible transport des bombonnes de gaz butane. L’ouverture de ce chantier , tombe à point nommé, car dame nature ne les a jamais gâtés que ce soit en été ou en hiver, d’autant plus que la saison des froids pointe son nez. «Assurément chaque projet acquis pour la région en question est une bataille remportée», nous dira d’emblée le maire de la commune, Sofiane Mokhtari. Pour ce dernier, le lancement prochain des travaux du réseau de raccordement au gaz naturel est une aubaine, voir une bouffée d’oxygène pour toute la région suscitée, sachant que cette contrée connait des froids impitoyables, elle enregistre des températures très basses. Plusieurs villages, à l’instar de Abouda Bouada, Arous, Isahnounene, sont concernés par ces travaux de gaz naturel et seront bientôt raccordés , explique le maire. Et d’ajouter, «nous faisons tout notre possible, pour que les habitants passent cet hiver au chaud mais aussi leur éviter les désagréments. Tout nos moyens humains et matériels sont mis à la disposition de ce chantier afin qu’il soit réalisé dans les délais et sans encombres». «Notre souhait le plus cher, est de finaliser le projet à temps, pour que l’ensemble des foyers soient raccordés, le plus tôt possible, et pourquoi pas avant la fin de l’année en cours», conclura le maire.

Youcef Ziad.