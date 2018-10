Le gaz de ville en service en novembre

Par DDK | Il ya 1 heure | 155 lecture(s)

Mise en service prochain du réseau du gaz naturel dans la commune de Beni Maouch située à 70 km au sud de la wilaya de Béjaïa. En effet, c'est là une heureuse nouvelle pour les habitants, de cette localité rurale, usés par l’attente et le froid . " le président de l’assemblée populaire communale ,après concertation avec le directeur de l’énergie et des mines (DEM) de la wilaya de Bejaia , ainsi que le directeur de la SDE est de Bejaia (Sonelgaz), informe l'ensemble des habitants de la commune de Beni-Maouche de la mise en service du réseau d'alimentation des foyers en gaz naturel. la mise en service débutera a partir du mois de novembre prochain et se fera d’une manière partielle et graduelle" c'est le communiqué qui vient d’être rendu public par l'Apc de Beni-Maouche suscitant éspoir et soulagement chez les habitants de cette commune . Dans le volet éducatif de son programme, la cellule de communication de l'APC de Beni-Maouche informera également de la dotation, des écoles primaires, en équipement de cuisine pour cantines scolaires. Par ailleurs, la commune de Beni-Maouche a lancé une consultation pour la réalisation de plusieurs projets ; comme le revêtement en béton des pistes des villages Aguemoune,Tlatha, Tizi,Ngoueth, Ait Adjissa,Tizekhet, et tala itoubache . A signaler aussi , la réalisation d’un réseau d’eau potable au village boubirek en collaboration avec l’association Thadoukli nboubirek , le nettoyage et l’entretien des pistes agricoles de tous les villages de la commune et la réalisation, l’été dernier d’une salle de classe à l’école chellah mohend lmouloud trouna, en collaboration avec l’association des parents d’élèves.

Rachid.Z