La campagne de vaccination lancée

Il ya 43 minutes

Une campagne de vaccination contre la fièvre aphteuse est lancée à travers les localités de la wilaya depuis le sept octobre dernier.

Au total, 70 000 doses de vaccin sont disponibles. Dans la daïra de Draâ El-Mizan, cette campagne a débuté dans la commune de Frikat. «Notre subdivision a lancé l'opération à partir de Frikat. Nos vétérinaires assurent cette mission gratuitement», nous confiera Madame Saliha Belfadel en sa qualité de subdivisionnaire de cette daïra qui regroupe les communes de Frikat, d’Ain Zaouia et de Draâ El-Mizan. «Une fois toutes les bêtes vaccinées dans cette commune, nous programmerons une autre municipalité et puis une autre». Cette vaccination concerne les bovins et est aussi programmée contre la rage de ces animaux. Le programme qui s'étalera du 16 octobre au 30 octobre a été affiché dans les villages et au chef-lieu communal. Le coup d'envoi a été donné le seize du mois en cours à partir du village Hellil et Ath Sidi Maâmar, le lendemain à Azaghar...Cette opération sera clôturée par une journée de rattrapage. Aussi, les bêtes non vaccinées pourront l'être ce dernier jour. En tout cas, selon la première responsable du secteur dans cette daïra, l'opération se déroule dans de bonnes conditions, d'autant plus que les éleveurs sont conscients de l'importance de la vaccination. On parle de certains cas de maladie enregistrés dans d'autres localités que le directeur des services agricoles n'a pas confirmés. «Qui négligera de vacciner son cheptel si on se rappelle de l’épizootie de 2014 où de nombreuses bêtes furent abattues et des mesures drastiques mises en place afin d'éviter la propagation de la maladie?», nous dira un éleveur croisé lors de la rencontre sur l'amélioration de la production céréalière. Les éleveurs ne s'attardent pas à vacciner leurs bovins parce qu'ils savent que seule la vaccination peut leur épargner des pertes. A noter que dans cette commune, une place importante est accordée à l'élevage bovin. «En tout cas, nous avons remarqué ces dernières années, que les services agricoles accordent une grande importance à la vaccination. Si quelqu'un refuse de vacciner ses bêtes, il assumera sa responsabilité», nous dira une source proche de cette opération. Les vétérinaires de la subdivision sont mobilisés pour mener à terme cette campagne afin de couvrir ensuite les autres communes. «Il n'y a pas de délai. Parfois, ce sont des rappels. Les éleveurs ont été sensibilisés pour éviter que cette maladie n'atteigne leur cheptel», nous expliquera la même source. Les responsables agricoles rassurent que les bêtes se portent bien mais avertissent que la vigilance est de mise insistant sur le respect de toutes les mesures nécessaires pour un cheptel sain.

Amar Ouramdane