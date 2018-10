Les 257 bénéficiaires positionnés

Par DDK | Il ya 16 minutes | 13 lecture(s)

Le centre scientifique et de loisirs (CLS) d’Oued Ghir a abrité, avant-hier, une cérémonie de tirage au sort pour le positionnement des 257 bénéficiaires de logements sociaux érigés au chef-lieu communal.

En présence du P/APC, Yacine Ramdani, de responsables de l’OPGI et des autorités de wilaya, cette cérémonie s’est déroulée dans une ambiance festive. Ce tirage au sort a été organisé également en présence d’un huissier de justice, en application d’un arrêté ministériel et pour plus de transparence dans la distribution des logements sociaux locatifs. Les heureux bénéficiaires de ces logements recevront les clés de leurs appartements le 1er novembre prochain, à l’occasion de la commémoration du 64eme anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération. La joie se lisait sur les visages des attributaires, soulagés de pouvoir enfin vivre dans des conditions décentes. La liste des bénéficiaires avait été rendue publique il y a déjà 4 ans, mais la remise des clés aux propriétaires a été longuement retardée à cause de la non-réalisation des travaux de viabilisation des réseaux divers, notamment le réseau d’assainissement, l’alimentation en eau potable, l’électricité et le gaz. Le wali de Béjaïa, lors d’une visite récente au projet, avait donné des instructions fermes aux différents intervenants à l’effet de terminer les travaux restants avant le 1ernovembre de l’année en cours. Par ailleurs, le maire d’Oued Ghir a annoncé que les bénéficiaires des 94 logements sociaux restants seront désignés à la prochaine réunion de la commission de daïra chargée de l’attribution des logements. Pour rappel, l’APC d’Oued Ghir a procédé au relogement de 100 familles, au mois de juin dernier.

B. S.