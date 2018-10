Visite du DE à Aïn El Hammam

Par DDK | Il ya 16 minutes | 14 lecture(s)

Faisant suite au mouvement de grèves qui affecte beaucoup d’établissements scolaires de la wilaya de Tizi-Ouzou, le directeur de l’Éducation s’est rendu dimanche dernier, dans la daïra d’Aïn El Hammam. C’est au lycée Mustapha Ben Boulaid, en grève depuis deux jours, que le responsable de l’académie a réuni les membres de l’association des parents d’élèves, en présence des représentants de l’association nationale des parents d’élèves, du chef de daïra local ainsi que le chef de sureté de daïra et des P/APC d’Aïn El Hammam et d’Aït Yahia. Quelques élèves présents dans l’enceinte de l’établissement ont assisté à cette réunion à laquelle se sont joints l’équipe pédagogique et le staff administratif du lycée Mustapha Ben Boulaïd. Selon M. Toudert de l’association nationale des parents d’élèves, «le DE a mis le ton sur les avancées enregistrées, ces dernières années, en matière de prise en charge de l’enseignement de Tamazight qui n’est pas encore total, certes, mais les institutions officielles existent, ainsi que la volonté de madame la ministre de l’Éducation de l’élargir à tout le territoire national.» «Nous voulons pour preuve, l’ouverture de postes pour le recrutement d’enseignants de tamazight, chaque année, pour arriver à la couverture de la totalité des besoins au niveau de toutes les wilayas du pays», a-t-il ajouté. Concernant ce mouvement considéré une réaction à des posts diffusés sur les réseaux sociaux et dont les auteurs ne sont pas encore identifiés, affirmant que «Tamazight ne fait pas partie de l’identité nationale», les présents considèrent qu’ils sont le fait d’ « ignorants ». La directrice du lycée d’Aït Yahia qui avait rejoint la réunion, avait invité son supérieur à se rendre dans son établissement où une autre réunion de travail avait eu lieu, dans l’après midi. Notons que, depuis le début de ce mouvement de grèves, le Directeur de l’Éducation de Tizi a entamé un périple à travers les daïras de la wilaya pour rencontrer les autorités locales et les parents d’élèves. Depuis jeudi, les lycées de la région d’Aïn El Hammam avaient entamé un arrêt de cours. Dimanche dernier, les collégiens de Ouaghzen ont, eux également, rejoint les lycéens.

A.O.T.